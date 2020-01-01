محروقات دمشق تحدد موعد التسجيل على مازوت التدفئة!

جهينة نيوز:

أوضح مدير عام شركة «سادكوب» مصطفى حصوية أنه بدأ أمس تفعيل البطاقات الذكية بالنسبة لمادة مازوت التدفئة في جميع المحافظات للجرحى وذوي الشهداء، على أن يتم التوزيع اليوم الثلاثاء أما بالنسبة لبقية المواطنين يمكن التسجيل اعتباراً من 1/9 المقبل، بحيث تكون أفضلية الحصول على المادة للمسجلين أولاً .

وبين حصوية نقلا عن صحيفة تشرين أنه سيتم توزيع 400 ليتر مازوت تدفئة للعائلة الواحدة، بحيث يتم توزيع 200 ليتر هذا العام، و200 ليتر بعد بداية العام القادم، مشيراً إلى أنه قد يتم توزيع كمية 100 ليتر مؤقتاً في بعض الأرياف التي تحتاج إلى سرعة في عملية التوزيع نظراً لحلول الشتاء مبكراً فيها.

وفيما يتعلق بعدم حصول بعض قرى محافظتي ريف دمشق وحماة كـ ( التل- ريف مصياف) على مخصصاتهم من المادة في العام الماضي، قال حصوية: إنه تم وصول شكاوى عديدة من المحافظتين بشأن هذا الأمر، وإن المشكلة متعلقة بطريقة توزيع غير عادلة وغير منظمة، مؤكداً أنه مع تفعيل البطاقة الذكية في المحافظتين وحالياً سيتم تلافي هذه الثغرات وضبط الموضوع في هذا العام، أما بالنسبة للمناطق التي لم تُفعل فيها البطاقة الذكية بعد، فسيتم منحها المادة بموجب محاضر تنفيذ دقيقة تتضمن رقم دفتر العائلة ورقم الهاتف المحمول، إضافة إلى تشكيل لجنة من الإدارة لمتابعة وضبط الموضوع، أما بالنسبة لمخصصات الميكروباصات «السرافيس» من المادة، فنوه حصوية بأنه يتم تحديدها من قبل لجنة مختصة في المحافظة، تدرس المسافة التي تقطعها الميكروباصات عبر الخطوط، وتقدر الكمية المناسبة، أما عمل المديرية فيقتصر فقط على التنفيذ، ولا علاقة لها بتحديد الكمية.