أبراج الثلاثاء 20 آب مع سمر عمران

جهينة نيوز-خاص:

مولود ٢٠/ ٨: يحب الحياة، لا يحب المشاكل، يدافع عن الحق، لا يتحمل البقاء لفترة هادئ لأنه يحب الحيوية والحركة ولا يحب القيود، صادق وصريح لكن لا يقصد الإساءة دائماً لأنه يحب السلطة والنفوذ، تبدأ سنته بانشغال وهموم وتأخير وفوضى، لكن المرحلة القادمة جديدة تكون محظوظ، انفراجات، الأوضاع العاطفية تكون ممتازة، ارتباط للبعض وفترة مناسبة للقاء نصفه الآخر حظوظ وفرص ويفخر بالنتائج لأنه يوجد فرصة في كل مكان

الحمل: القمر ببرجك، مطمئن للخواطر اليوم، تظهر حلول لمسألة شخصية متأزمة، تعود لاستلام زمام أمورك وتتحمس لبدء خطة تطور جديدة في حياتك اليومية وأيضاً تحمل لك الفترة خبر أو حسم لقضية عالقة، الطاقة عندك والقمر عندك

الحمل: القمر ببرجك، مطمئن للخواطر اليوم، تظهر حلول لمسألة شخصية متأزمة، تعود لاستلام زمام أمورك وتتحمس لبدء خطة تطور جديدة في حياتك اليومية وأيضاً تحمل لك الفترة خبر أو حسم لقضية عالقة، الطاقة عندك والقمر عندك

الثور: اليوم أقل حظ وخاصةً بتراجع صحي أو معنوي إذاً لا تجازف في استقرارك، يمكن أن تسمع كلام معسول، لا تثق بأحد ربما اليوم يخيب أملك بسبب أمر طارئ بآخر لحظة ولا تنسى أن اليوم امورك فيها خربطة بسبب القمر ببرج الحمل، سوف تقضي وقت في المنزل وتنتبه لصحتك

الجوزاء: تعيش فترة جميلة، فرص جديدة، تعزز روابط اجتماعية، تكثر زياراتك ولقاءاتك المفيدة، تأثير اليوم عليك جيد يجعلك تواظب نهارك حتى يرافقك الحظ لتفتح أبواب صداقة وتعمل تسويات، ممكن أن تلتقي مع الأصدقاء وتعمل دعوة أو سهرة، هذه الفترة ناشطة اليوم

السرطان: يجب أن تكون حاضر وتثبت وجودك على جميع الأصعدة، اليوم سر نجاحك بالعمل و دقتك بتنظيمك واحترام مواعيدك بمرونتك وسرعة تكيفك مع المسؤولين، امر ضروري يظهر اليوم او مسؤولية خاصة تحقق نجاح وسمعة طيبة، بمعنى سلام وارتياح وسمعة طيبة اذا كنت تعمل بتنظيم ومواعيد جيدة لك

الاسد: تحلو لك اللقاءات، مصالحة، الحظ داعم يحمل لك حوافز مهمة تقربك من أهدافك المنشودة، تحرك لا تبقى مكتوف الأيدي، فعلاً النهار يحمل لك سفر أو اهتمام باتصالات لأماكن بعيدة، يوم حافل لتسعى لتعمل سلام، او اتصالات مفيدة او تحكي بمعاملات

العذراء: تجد نفسك مرتاح وخاصةً بالقرب من محيطك لتلعب دور مهم لتسوية وقضية عالقة يمكن على صعيد أمور مالية مشتركة أو مصالحة لكسب التأييد، الطريق خالي تماماً من الحواجز، لا عليك غير أن تعيد النظر ببعض قراراتك، بمطلق الأحوال اليوم الوقت مناسب لتجسد أمنياتك

الميزان: الأيام القادمة أفضل، لكن اليوم سوف تعطي اهتمام على صعيد شراكة، لا تضيّع الوقت في الندم والأسف ولا تدع طباعك متقلبة، ربما يوجد بعض التأجيل لذلك لا تدع مزاجيتك تؤدي لخلافات أو مشكلة، هدئ من روعك وعالج الأمور بمنطق وجرّب أن تعمل لقاءات لطيفة ومصالحة وتقارب إذا دعت الحاجة بمعنى اليوم عزز علاقاتك مع طرف آخر

العقرب: من الصباح تجد نفسك مضطر أن تكون متوتر لا عليك غير أن تنظم وقتك جيداً وتطلب مساعدة، وبكّر لأعمالك لأن اليوم أعمال كثيرة، تجنب السهر والارهاق، وقد تصل لحلول مرضية، ولا تعاند والتزم بمسؤولياتك وتعهداتك، يمكن أن تظهر لك مسألة تستوجب حضورك، لا تنسى أن تنتبه على صحتك

القوس: تزول الكثير من الهموم والمشاكل وتفرح لجواب او نتيجة وتطوي صفحة الماضي، تحمس لقرار او خوض مرحلة جديدة، يوم جميل لك ولا يخطر على بالك، تسلية ولهو وتشعر بأهمية قلب المعطيات لصالحك، خبر يخص اولاد

الجدي: تحتاج لمساعدة او راي الاخرين، تحقق نجاح بواسطة التعاون معهم، تشعر بالامان والارتياح مع العائلة، مسألة شخصية، جرّب أن تتفهم ويمكن أن تقوم بتصليحات وتدور نقاشات حامية جرّب أن تتفاداها اليوم، واعمل نفسك غير سامع وداري محيطك اليوم

الدلو: لقاء مهم او اتصال ضروري يطرأ، فترة جيدة تفتح امامك ابواب التعارف والصداقات، سرعة خاطر ونباهة وجرب او توضح كلامك، محيطك يحمل لك سفرة قصيرة، او مشاركة، يوم مناسب للدراسة، لتكن نفسيتك مطمئنة، تعطي انعكاس رائع عن مجرى نهارك،

الحوت: مناسب ليلتف حول الأحبة وتدّعم قضاياك وتحصل على فرصة مالية، يحمل لك نهارك اغراءات مالية مفاجآت سارّة، عليك التركيز فقط على تحسين الأجواء حتى تنشط المساعي وتصل لهدف بفضل قوة ارادتك، ربما تنال ما تتمناه أو تطلب خدمة أو تقصد شخص بقصد خدمة، خبر او نبأ او ترويج