تنسيقيات الارهابيين تفند تصريحات تركيا بخصوص استهداف الرتل التركي في إدلب - صور

جهينة نيوز:

قالت وزراة الدفاع التركية في وقت سابق من اليوم ان استهداف الرتل التركي نتج عنه مقتل 3 مدنيين و اصابة 12 آخرين في خبر اثار سخرية الناشطين على الانترنيت, و لكن لم تمض ساعات حتى فندت تنسيقيات الارهابيين تصريحات الدفاع التركية.

و ذكرت تنسيقيات الارهابيين ان قتلى و جرحى من الجيش الحر الموالي للنظام التركي قتلوا في الغارة السورية و كانوا يتقدمون الرتل التركي فيما لم يتم معرفة العدد الدقيق للقتلى و الجرحى.

هذا و نعت تنسيقيات الارهابيين مقتل الارهابي محمد حسين قاسم الذي وصف بانه مقاتل ضمن فيلق الشام فيما اشارت مصادر اعلامية الى ان الارهابي محمد حسين قاسم قيادي رفيع المستوى في فيلق الشام قتل خلال الضربة الجوية السورية على الرتل التركي و هو ما يفند المزاعم التركية بسقوط مدنيين بالغارة على الرتل التركي.

و نعت التنسيقيات ايضاً القيادي الرفيع في فيلق الشام الارهابي صالح الشوا و مرافقاه الارهابيان نعيم خالد الحلبي و يوسف محمد السلوم, و هو ما يؤكد مقتل اربع ارهابيين و تدمير سيارتهم في الضربة السورية على القافلة التركية.

هذا و نشر الارهابيين صورة لاحد العربات المدمة ضمن الرتل التركي و يظهر انها تحمل رشاش ثقيل.