تعرف على المناطق التي سيطرت عليها قواتنا المسلحة في خان شيخون

جهينة نيوز:

لم تمض ساعات على بدأ إقتحام أطراف مدينة خان شيخون لتطهيرها من رجس جبهة النصرة الارهابية و التنظيمات الموالية لها حتى بسطت قواتنا المسلحة السيطرة على المناطق الرئيسية في محيط خان شيخون.

و اعترفت تنسيقيات الارهابيين بدخول القوات السورية الى المناطق الرئيسية في محيط خان شيخون, و بحسب مصادر ميدانية فقد سيطرت وحدات الجيش العربي السوري على كفريدون بالكامل و بحسب مصدر ميداني وصلت وحدات الجيش العربي السوري الى طريق حلب الدولي من هذا المحور, و تمت السيطرة على الصباغية و كذلك تمت السيطرة على طريق حلب الدولي من هذا المحور فضلاً عن السيطرة على وادي الفتح و حرش خان شيخون حيث وصلت وحدات الجيش كذلك الى الطريق الدولي و كذلك تمت السيطرة على محكمة موقة و حاجز الفقير و مسبح الزناتي و تلة النمر التي يطلق عليها ايضاً اسم تلة السيرياتل (الصورة المرفقة).

و بحسب المصادر فقد تم قطع الطريق الدولي من قبل القوات السورية من أكثر من نقطة و يجري تثبيت النقاط تمهيداً لبدء تحرير مدينة خان شيخون من الارهابيين.