ظهور نسخة تصديرية من الشبح الروسية

جهينة نيوز:

سيكون من أهم المعروضات في الجزء العسكري في المعرض الروسي "ماكس-2019" مقاتلات الجيل الخامس "سو-57إي" وهي نسخة التصدير، وفقا لموقع "روستيخ".

سو-57 إي- مصممة لتنفيذ مجموعة واسعة من المهام القتالية أثناء العمليات وتتعامل مع الأهداف الجوية والبرية والبحرية. ويمكن استخدامها على مدار الساعة، وفي جميع الأحوال الجوية، وفي ظروف التشويش الصعبة.

تتمثل مزاياها الرئيسية مقارنةً بأنظمة الطيران من الجيل الرابع في سرية الاستخدام نظرًا لانخفاض مستوى رؤيتها والحماية العالية من التشويش لكل من المعدات الموجودة على متن الطائرة ومجمع أسلحة الطائرات، وكذلك وضع الطيران الأسرع من الصوت.

وفي الوقت نفسه، تفوقت أحدث طائرة مقاتلة روسية على طائرات الجيل 4 ++ من حيث الخصائص الرئيسية: متعددة الوظائف، وآلية، وذكاء اصطناعي عالي لعمليات الاستخدام القتالي، شاملة الاتجاهات واستخدام الأسلحة متعدد القنوات، واستخدام أسلحة بعيدة المدى فائقة الدقة، وقدرة فائقة على المناورة الأسرع من الصوت.

يوفر مجموع الخصائص القتالية لطائرة سو-57 إي تفوقًا في سوق الطائرات من الجيل الخامس.