جونسون يوجه رسالة عن اللقاحات إلى البريطانيين بعد عودة وباء الحصبة إلى المملكة

جهينة نيوز:

وجه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون رسالة إلى سكان المملكة المتحدة مناشدا إياهم عدم التصديق بمزاعم خطر اللقاح ضد فيروس الحصبة وتطعيم أطفالهم.

ودعا جونسون في كلمة ألقاها اليوم أثناء زيارته إلى مستشفى في مدينة ترورو بمقاطعة كورنوال شبكات التواصل الاجتماعي إلى عقد مؤتمر لبحث كيفية تقديم معلومات ذات مصداقية عن اللقاح MMR، ووصف المزاعم عن خطره بأنها هراء محض.

وأشار جونسون إلى أن لدى المملكة المتحدة تجربة طويلة لمحاربة فيروس الحصبة، لكنها تسير الآن في “اتجاه خاطئ”، مشددا على ضرورة تطعيم جميع الأطفال في البلاد بجرعتين من اللقاح ضد الوباء.

وذكر مكتب جونسون أن خدمة الصحة الوطنية عدّلت موقعها الإلكتروني بغية التصدي لانتشار المعلومات غير الدقيقة عن خطر اللقاح.

وحسب إحصاءات مكتب رئيس الوزراء، يتلقى 87% من الأطفال البريطانيين حاليا جرعة ثانية من اللقاح ضد وباء الحصبة، وتسعى الحكومة إلى رفع هذا المعدل إلى 95% على الأقل.

وجاء ذلك بعد تسجيل 230 إصابة بين الأطفال خلال الربع الأول من العام الجاري، بعد ثلاث سنوات اعتبرت بريطانيا على مداها دولة خالية عن فيروس الحصبة.