السيد الحوثي: من حق الشعب اليمني الرد على جرائم العدوان السعودي

جهينة نيوز:

أكد قائد حركة أنصار الله اليمنية السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي أن العمليات العسكرية للجيش اليمني واللجان الشعبية ضد قوى العدوان السعودي تأتي في سياق حق الشعب اليمني المشروع في الرد على هذا العدوان وإقناعه بأن جرائمه لن توصله إلى مبتغاه وإنما إلى نتائج عكسية.

وأشار الحوثي خلال كلمة له اليوم نقلها موقع المسيرة نت إلى أن الجرائم التي يرتكبها العدوان بحق الشعب اليمني تزيد من صمود وقوة هذا الشعب وقال “إن العدوان اعتمد على السلوك الإجرامي كسلوك أساسي في عدوانه على بلدنا اليمن حيث لا يمر يوم إلا ويرتكب جريمة هنا أو هناك يقتل فيها من أبناء هذا الشعب ويستهدف المنشآت والمصالح العامة”.

وأشار إلى أن النظام السعودي يخسر من العدوان على اليمن الكثير على الصعيد الاقتصادي والأمني والسياسي و الاجتماعي حيث خسر سمعته في كل أنحاء العالم.