بوتين: لا يوجد اي اتفاقات تسمح بتمركز الارهابيين في إدلب

الإثنين, 19 آب 2019 الساعة 21:40 | سياسة, عالمي

بوتين: لا يوجد اي اتفاقات تسمح بتمركز الارهابيين في إدلب

جهينة نيوز:

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه لا يوجد اي اتفاقات تسمح بتمركز الارهابيين في إدلب و بأن يشعروا بالراحة هناك بل بالعكس قلنا ان مكافحة الارهاب ستستمر.

وقال الرئيس الروسي في تصريح له قبل لقائه بالرئيس الفرنسي في فرنسا: أنه قبل توقيع اتفاقات سوتشي حول نزع السلاح في جزء من منطقة إدلب و في تلك الفترة كان الارهابيون يسيطرون على 50% من محافظة إدلب و لكنهم الآن يسيطرون على 90% من تلك المنطقة و يهاجمون من هناك القوات السورية و كما نشاهد هناك نشر للمسلحين و هذا خطر جداً وقد حدث ايضاً عدد من الاعتداءات على قاعدة حميميم الروسية في سورية.

و أضاف بوتين لذلك نحن ندعم جهود الجيش العربي السوري باجراء عمليات موضعية لقطع هذه العمليات

و شدد الرئيس الروسي أنه لا يوجد اي اتفاقات تسمح بتمركز الارهابيين في إدلب و يشعروا بالراحة هناك بل بالعكس قلنا ان مكافحة الارهاب ستستمر.


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