الجيش الأمريكي يعلن إطلاق صاروخ كروز أرضي من الساحل الغربي

جهينة نيوز:

أعلن الجيش الأمريكي، مساء اليوم الاثنين، إنه أجرى تجربة إطلاق صاروخ كروز أرضي من جزيرة سان نيكولاس بولاية كاليفورنيا على الساحل الغربي للبلاد.

و ذكر بيان للجيش الأمريكي ان وزا رة الدفاع أجرت تجربة إطلاق لصاروخ أرضي ذو تهيئة تقليدية من الساحل الغربي يوم الأحد"، أصاب هدفا على بعد 310 أميال (أكثر من 500 كلم). مشيرة إلى أنه "يجري تقييم نتائج الاختبار".

وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، يوم 2 /آب أغسطس، انسحابها رسميا من معاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى الموقعة مع روسيا في عام 1987.