سيرونيكس تفتح باب التقسيط على الشاشات والمفروشات وتطرح منتجين جديدين

جهينة نيوز:

أعلنت الشركة العربية السورية للصناعات الالكترونية /سيرونيكس/ عن بيع منتجاتها من الشاشات الرقمية من قياسات /24/ و/43/ و/50/ و/55/ بوصة بالتقسيط لكل العاملين بالدولة عبر طلبات جماعية عن طريق المحاسبين الذين يتعهدون بالتسديد.

وحددت سيرونيكس في تعميم لها الدفعة الاولى والقسط الشهري وعدد الاقساط والقيم الاجمالية للشاشات مبينة أن شاشة ال24 دفعتها الاولى خمسة الاف وقسطها الشهري خمسة الاف بعدد اقساط 11 قسطا وقيمة اجمالية 60 الف ليرة وشاشة ال43 دفعتها الاولى 19 الفا وقسطها عشرة الاف بعدد اقساط شهرية 18 قسطا وبقيمة اجمالية 199 الف ليرة وشاشة 50 دفعتها الاولى 44 الف ليرة وقسطها الشهري 14 الف ليرة وعدد اقساطها 20 قسطا وبقيمة اجمالية 324 الف ليرة فيما تبلغ الدفعة الاولى لشاشة ال55 بوصة 45 الف ليرة وقسطها الشهري 14500 ليرة بعدد اقساط 20 قسطا وقيمة اجمالية 335 الف ليرة.

واوضح مدير عام الشركة المهندس لؤي الميداني في تصريح ان الشاشات المنتجة تتمتع بجودة عالية وبكفالة لمدة عام تشمل جميع الاعطال الفنية ما عدا الكسر مبينا أن الشاشات SMART ذكية وتتمتع بميزات /FULL HD/ وبث رقمي أرضى /DTV/ و , WIFIوتصفح الانترنت بسهولة ومداخل /HD/ و/USB/ و /FA/ و / RF/ و /VG/ اضافة الى ميزة / 4K/ في شاشات ال50 بوصة .

وكشف ميداني عن طرح الشركة منتجين جديدين هما الهاتف الارضي والريسيفر HD وسيكونان الى جانب الشاشات ومنتجات الشركة الاخرى في جناحها الخاص بمعرض دمشق الدولي.

وبين مدير سيرونيكس أنه ولأول مرة تعلن الشركة عن طرح بيع منتجاتها من المفروشات الخشبية بالتقسيط لكل العاملين في الدولة بحد أعلى لمبلغ التقسيط يصل الى 500 الف ليرة ودفعة أولى 15 بالمئة من قيمة المفروشات وعلى مدة 24 شهرا بفائدة 7 بالمئة سنويا.

وافتتحت الشركة في نيسان الماضي خط تجميع الشاشات التلفزيونية وأجهزة الارسال الرقمية بطاقة انتاجية تصل الى 40 جهازا يوميا وكانت سيرونيكس حددت السعر النقدي للشاشات من قياس 24 بوصة بمبلغ 55 الف ليرة سورية ومن قياس 43 بوصة 179 الفا و50 بوصة 294 الفا و55 بوصة 305 الاف لافتا الى أن البيع حاليا متوافر نقدا فقط من خلال مراكز البيع التابعة لها في المحافظات والمناطق طرطوس واللاذقية وجبلة وحماة والسلمية والسويداء والحسكة اضافة الى 3 مراكز بدمشق.

يذكر ان مبيعات الشركة خلال النصف الاول من العام الحالي بلغت 895ر175 مليون ليرة.