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العنوان ..شاهد ..سلاح الطيران في الجيش السوري يدمر رتلاً عسكرياُ تركياً برفقة ارهابيي جبهة النصرة بعد عبوره الحدود باتجاه ريف إدلب
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العنوان ..شاهد ..سلاح الطيران في الجيش السوري يدمر رتلاً عسكرياُ تركياً برفقة ارهابيي جبهة النصرة بعد عبوره الحدود باتجاه ريف إدلب
الإثنين, 19 آب 2019 الساعة 20:13 |
شؤون محلية
,
أخبار محلية
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