العنوان ..شاهد ..سلاح الطيران في الجيش السوري يدمر رتلاً عسكرياُ تركياً برفقة ارهابيي جبهة النصرة بعد عبوره الحدود باتجاه ريف إدلب

الإثنين, 19 آب 2019 الساعة 20:13 | شؤون محلية, أخبار محلية


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