العثور على ألماسات عمرها 4.5 مليارات عام في البرازيل

جهينة نيوز

عثرت مجموعة من العلماء بالقرب من مدينة جوين في البرازيل على 24 الماسة قديمة جدا يصل عمرها إلى 4.5 مليارات عام.

ونقل موقع روسيا اليوم عن العلماء قولهم لمجلة العلم إن “هذه الأحجار الكريمة انتقلت من باطن الأرض إلى السطح بفضل ثورة أحد البراكين في المنطقة” مشيرين إلى أن عمر هذه الأحجار الكريمة يبلغ نحو 4.5 مليارات عام.

ولفت العلماء إلى أن ذلك يعد دليلا على وجود كمية كبيرة منها في مكمن كبير في أعماق الأرض وقالوا إنه “يتوجب على العلماء تحديد موقع هذا المنجم القديم جدا بالضبط وكذلك تحديد حجمه وكمية الأحجار الموجودة فيه وعلى الأغلب فإن هذا المخزن هو الأقدم لمثل هذه المواد على سطح الأرض”.

يشار إلى أن الحديث للمرة الأولى عن وجود مثل هذا المنجم الأثري كان في ثمانينيات القرن الماضي حين لاحظ علماء الجيولوجيا أن الحمم البركانية تحتوي بشكل غير معتاد على نسبة عالية من نظائر “الهيليوم3” إلى “الهيليوم 4” كما هو الحال في النيازك القديمة جدا التي سقطت على الأرض.