تركيا معلنة خسائرها ... ابلغنا روسيا قبل ارسال القافلة التي قصفتها القوات السورية

جهينة نيوز:

زعمت تركيا مقتل 3 مدنيين وجرح 12 آخرون (في اشاراة للارهابيين الذين يرافقون رتل قواتها) في غارة جوية للقوات السورية استهدفت رتلا عسكريا تركي حاول الدخول الى خان شيخون لدعم الارهابيين و زعمت تركيا انه كان في طريقه إلى مركز المراقبة التاسع شمال غربي سوريا، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع التركية.

وقالت الوزارة إن الهجوم انتهك اتفاقات أنقرة وتعاونها مع روسيا، مشيرة إلى أن تركيا أبلغت روسيا مسبقا بشأن القافلة.

ويأتي ذلك، بعد إعلان وزارة الخارجية و المغتربين أن آليات تركية محملة بالذخائر اجتازت الحدود ودخلت باتجاه بلدة خان شيخون بريف إدلب لنجدة إرهابيي "جبهة النصرة المهزومين"، مشددة على أن "هذه الخطوة تؤكد الدعم التركي اللامحدود للمجموعات الإرهابية".

وحملت وزارة الخارجية و المغتربين "النظام التركي المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذا الانتهاك الفاضح لسيادة ووحدة وسلامة أراضي الجمهورية العربية السورية، ولأحكام القانون الدولي", مؤكدة "أن هذا السلوك للنظام التركي لن يؤثر على استمرار الجيش في مطاردة فلول الإرهابيين في خان شيخون وغيرها".

و كانتالمسلحين قالت بأن رتلا تركيا يتكون من 25 من الآليات والمعدات والشاحنات و الدبابات دخل من معبر باب الهوى الحدودي إلى الأراضي السورية، لكنه توقف بسبب قصف جوي في مدينة معرة النعمان.

و ذكرت التنسيقيات أن الطيران الحربي السوري استهدف سيارات تابعة لـ"فيلق الشام" التي كانت بانتظار الرتل التركي، ما أدى إلى مقتل عنصر من "الفيلق" وإصابة 3.