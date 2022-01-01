السطات التركية تعتقل مئات الأشخاص وتقيل رؤساء ثلاث بلديات

جهينة نيوز

اعتقلت السلطات التركية مئات الأشخاص في عدة مناطق في تركيا بحجة صلاتهم بحزب العمال الكردستاني.

وذكرت وكالة رويترز أن وزارة الداخلية التابعة لنظام رجب طيب أردوغان أصدرت بيانا أشارت فيه إلى اعتقال 418 شخصا في 29 إقليما في البلاد بذريعة صلاتهم بحزب العمال الكردستاني.

ويشن النظام التركي حملات قمعية واسعة جنوب شرق تركيا بعد نكوثه بوعوده بموجب اتفاق سلام توصل إليه في عام 2012 مع حزب العمال الكردستاني كما يستهدف مناطق شمال العراق بدعوى محاربة عناصر الحزب.

وفي سياق متصل أقال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو رؤساء بلديات ديار بكر وماردين ووان جنوب شرق تركيا.

واتهم صويلو في بيان رؤساء البلديات الثلاث بـ “الإرهاب” ويقصد بذلك صلاتهم بحزب العمال الكردستاني.

وداهمت قوات الشرطة التركية مباني البلديات الثلاث وحاصرتها منذ الصباح الباكر ومنعت العاملين في البلديات من دخولها كما قامت بعمليات اعتقال شملت العديد من أعضاء وأنصار حزب الشعوب الديمقراطي المعارض.

وكان رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان دعا الناخبين قبيل الانتخابات البلدية التي جرت في آذار الماضي لعدم التصويت لمرشحي حزب الشعوب الديمقراطي وهدد بإقالتهم في حال فوزهم.

يذكر أن وزير داخلية النظام التركي أقال في عام 2017 رؤساء بلديات كل الولايات والمدن التي يديرها ممثلو حزب الشعوب الديمقراطي وعددهم أكثر من 70 رئيس بلدية كما اعتقلت سلطات الأمن خلال الفترة الماضية أكثر من خمسة آلاف من أعضاء وأنصار الشعوب الديمقراطي بتهمة “الإرهاب”.