بقرار عن قناعة.. إليسا تعلن اعتزالها الفن!

جهينة نيوز:

أعلنت المغنية اللبنانية إليسا اليوم الاثنين قرارها باعتزال العمل الفني في خطوة مثلت صدمة لعشاقها.

وغردت إليسا عبر حسابها الرسمي على "تويتر" قائلة: "أستعد لألبومي الجديد بالكثير من الحب والشغف، ذلك لأنه سيكون الألبوم الأخير في مسيرتي، أعلن هذا بقلب يتألم لكنه قرار عن قناعة لأننى لا أستطيع العمل فى مجال يشبه عصابات المافيا، ولن أستطيع تقديم أكثر من ذلك".

وكانت إليسا قد ردت على تصريحات مدير مهرجان قرطاج، مختار الرصاع، الذي هاجمها فيها، وأكد أنها لا تعجبه، ساخرا من لقب "ملكة الإحساس" الذي تشتهر به إليسا.

وعبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، نشرت إليسا تغريدة ترد فيها على تلك التصريحات جاء فيها: "الناس بتروح وبتجي واليسا بتبقى ملكة قرطاج".

وكان مدير مهرجان قرطاج بدورته الـ 55، مختار الرصاع، كشف في تصريحات إذاعية، سبب تغييب بعض النجوم عن المهرجان، من بينهم إليسا.

وقال الرصاع إن "إليسا شاركت في مهرجان بنزرت وأنه لن يدعوها إلى المشاركة في مهرجان قرطاج بصفته مدير المهرجان؛ لأنها لا تعجبه".

وأضاف في تصريحات لإذاعة "موزاييك إف إم" التونسية، أنه يمكنه دعوة نجوى كرم "لأنها صوت هائل وكذلك جوليا بطرس المبتعدة عن الساحة، وشيرين عبد الوهاب التي تتميز بإحساسها الكبير".

وتابع الرصاع أن "جورج وسوف انتهى، متسائلا "هل هو لا يزال موجودا؟ لقد انتهى". وأشار إلى أنه "يمكن أن يكرّم بعد عمر طويل"، مضيفا أنه كان يحبه عندما كان صغيرا.