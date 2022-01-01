اتفاقات جديدة بين "أنصار الله" وممثلين لـ 4 دول أوروبية برعاية إيرانية

جهينة نيوز:

كشف عباس موسوي المتحدث باسم الخارجية الإيرانية تفاصيل اجتماع عقد في طهران بين إيران ووفد لحركة "أنصار الله"(الحوثيين) وسفراء أربع دول أوروبية.

وقال موسوي في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، إن إيران بدأت إجراءات دبلوماسية قبل نحو عامين في سياق إيجاد حل سياسي للأزمة في اليمن. لافتا إلى أن إيران قدمت عدة مبادرات من أجل هذا الهدف وتم الاتفاق على أحد المقترحات بإجراء محادثات بين أنصار الله وأربع دول أوروبية، وتم عقد خمس جولات من هذه المحادثات، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "فارس".

ولفت موسوى إلى أنه تم الاستفادة من فرصة وجود وفد لأنصار الله في طهران، وجرت محادثات ثنائية جيدة وكذلك محادثات ثلاثية من أجل التوصل إلى حل سياسي.

وقال موسوي: "عقدت محادثات جيدة وصريحة ومثمرة ومفيدة في طهران، وتم التوصل إلى اتفاقات جيدة، وتم الإعلان عن استعدادات جيدة للتوصل إلى حلول للأزمة".

وتابع المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: "نأمل أن يقتنع الطرف المعتدي أيضا بالحل السياسي، وأن يدركوا بأن الأزمة اليمنية بعد خمس سنوات ليس لها حل عسكري ولا شيء غير تدمير البنية التحتية وقتل النساء والأطفال وانعدام الأمن، والاعتقاد بأنهم لو استمروا بالحرب لمدة خمسين سنة أخرى فلن يحققوا النصر".

وأعلن روب ماكير، السفير البريطاني في طهران السبت الماضي انعقاد اجتماع بين سفراء كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا ووفد من أنصار الله.

وشكر ماكير الخارجية الإيرانية على استضافة محادثات بين وفد "جماعة أنصار الله" الحوثية الذي يزور طهران، وزملائه سفراء الدول الأوروبية، وأضاف أنه: "من المهم الحوار وبحث المسار السياسي والأزمة الإنسانية في اليمن".