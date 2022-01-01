اعادة تفعيل المحاكم المتوقفة وإحداث محاكم جديدة في عدلية درعا

جهينة نيوز:

بهدف اختصار الجهود والوقت وإحقاق الحقوق للمواطنين وتسهيل عمليات التقاضي أعادت عدلية درعا تفعيل محاكم صلح داعل والمسيفرة وخربة غزالة والحراك بعد تطهير الجيش السوري المحافظة من الإرهاب.

المحامي العام بدرعا القاضي سعود المحمد أشار في تصريح لسانا اليوم إلى أن عدلية درعا عملت خلال الأشهر القليلة الماضية ووفقا لتعليمات مركزية ومراسيم تشريعية على إحداث محاكم جديدة للصلح في غباغب والشجرة ومجمع قضائي في بصرى و محاكم استئناف مدنية ومحاكم استئناف جنح في الصنمين و إزرع ونوى إضافة إلى محاكم الاستئناف المصرفية والمحكمة التأمينة و محكمة التأمين والمحكمة المختصة بجرائم المعلوماتية والاتصالات.

وأضاف المحامي العام إن قضاة الصلح في المحاكم المعاد تفعيلها ينهضون بمهام رئيس النيابة وقضاة للصلح المدني والجزائي والشرعي ورئاسة التنفيذ المدني والجزائي في حين تضم المجمعات القضائية المحدثة محاكم للصلح المدني والأصول الموجزة و قضاء التحقيق و القضاء الشرعي إضافة إلى البداية المدنية وبداية الجزاء و تنفيذ الاحكام من خلال دواوين معنية بعمل المحاكم.