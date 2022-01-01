اعلان القائمة الأولية لمنتخب سورية لكرة القدم للمشاركة بتصفيات كأس العالم وآسيا

جهينة نيوز:

أعلن المدير الفني لمنتخب سورية بكرة القدم فجر إبراهيم عن القائمة الأولية التي ستشارك في المباراة الأولى ضمن التصفيات المزدوجة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 ضد الفلبين والتي ستقام في الخامس من شهر أيلول المقبل.

وضمت القائمة كلا من إبراهيم عالمة وأحمد مدنية وخالد إبراهيم وخالد حاج عثمان وفراس الخطيب وأحمد الصالح وعمر السومة وحسين الجويد وعمرو جنيات ومؤيد عجان ويوسف محمد وعبد الله الشامي وعمرو ميداني وخالد كردغلي ومحمد العنز ومحمد زاهر الميداني ومحمد المرمور وورد السلامة ومحمود المواس وعمر خريبين ومحمد عثمان وأحمد الأحمد وكامل حميشة ومحمد كامل كواية وأحمد أشقر وأحمد الدوني وشادي الحموي وخالد المبيض.

وسيتم اختيار ثلاثة وعشرين لاعبا من القائمة قبل السفر إلى الفلبين للمشاركة في المباراة الأولى من التصفيات.