إلغاء 41 رحلة في مطار فرانكفورت بسبب؟

جهينة نيوز:

هبت عاصفة رعدية شديدة على مطار فرانكفورت الألماني، ما تسبب في اضطراب حركة الطيران في هذا المطار الدولي الواقع غربي ألمانيا.

ونقلت بوابة "الأهرام" المصرية عن متحدثة باسم شركة "فرابورت" المشغلة للمطار، قولها، اليوم الاثنين، بأنه "تم إيقاف تخليص إجراءات السفر على نحو مؤقت لحماية العاملين والركاب".

وتم إلغاء 41 رحلة معظمها داخلية مساء أمس الأحد جراء ذلك، كما تم تغيير مسار ثماني رحلات.

في سياق آخر، اضطربت حركة السكك الحديدية في أجزاء من ألمانيا، حيث تسببت في عواصف رعدية وأمطار عرقلت حركة القطارات في عدد من المدن بولاية هيسن الألمانية، بينها فرانكفورت.