"أنصار الله" توجه رسالة سلام لإنهاء الحرب في اليمن

جهينة نيوز

أكد رئيس الوفد اليمني المفاوض محمد عبد السلام انفتاح الوفد على أي عاصمة عربية وإسلامية ترغب في تعزيز الموقف الداعي إلى "إنهاء استمرار العدوان".

وقال عبد السلام في منشور له على "تويتر": "أمام آلة التدمير والتجويع الفظيعة المستمرة بحق شعبنا للعام الخامس لن نألوا جهدا في سبيل التعريف بقضية اليمن وإيصال رسالة الصمود الشعبي لكل العالم بعبثية استمرار العدوان والحصار".

وأضاف: "نحن منفتحون على أي عاصمة عربية أو إسلامية ترغب في تعزيز الموقف الداعي إلى وضع حد لتلك العبثية".

و​يأتي تصريح عبد السلام في الوقت الذي يزور فيه الوفد المفاوض العاصمة الإيرانية طهران، والتي التقى خلالها سفراء عدد من الدول الأوروبية لبحث مسألة إنهاء الحرب في اليمن.