حسم مستقبل "بوغبا" في مانشستر يونايتد

جهينة نيوز

حسم السيد أولي جنار سولشاير المدير الفني لفريق نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي مستقبل نجمه بول بوغبا معلناً بقاء اللاعب البالغ من العمر 26 عاماً ضمن صفوف الشياطين الحمر هذا الموسم.

وأثيرت الكثير من التكهنات حول استمرار النجم الفرنسي مع أحمر مانشستر هذا الموسم، في ظل ارتباطه بالانتقال إلى صفوف ريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي.

ويعتبر بوغبا الرجل المنتظر لتدعيم وسط ميدان النادي الملكي خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية، حيث يبحث الميرينجي عن تدعيم خط الوسط بعد إبرام صفقات أخرى قوية في خط الهجوم مثل إدين هازارد النجم البلجيكي الكبير ولوكا يوفيتش المهاجم الدولي الصربي.

صحيفة أخبار مانشستر المسائية نقلت تصريحات مدرب مولده السابق قائلاً “أنتم دائماً تضعون علامات استفهام حول بول على أي حال، أليس كذلك؟.

موقع سبورت 360