تسليم أجنحة مشتركي القطاع الخاص في معرض دمشق الدولي اعتبارا من اليوم

جهينة نيوز

يستعد القطاع الخاص بالتشاركية مع القطاع العام لإنجاز دورة مميزة لمعرض دمشق الدولي بدورته 61 كجزء من الخطة الاقتصادية المتكاملة التي دعمتها الحكومة للعام 2019.

وفي هذا الإطار أوضح القائمون والمشرفون على مشاركة القطاع الخاص بالمعرض أن التجهيزات والتحضيرات للأجنحة المشاركة شارفت على الانتهاء، وأكدوا أن فريق العمل مستعد لتسليم الأجنحة للمشتركين اعتباراً من صباح اليوم الاثنين ليتم تجهيزها قبل 25 من الشهر الجاري واطلعوا على الاستعدادات ضمن 30 ألف متر مخصص للقطاع الخاص مشيرين إلى أن جميع النواقص تم تلافيها ليتم تقديم كل التسهيلات للمشتركين وبالتالي تقديم دورة مميزة هذا العام للقطاع الخاص في معرض دمشق الدولي الذي تجاوزت نسبة التحضيرات فيه تجاوزت 92 % بمساحة كلية تخطت 95 ألف متر مربع.

وأشاروا إلى أهمية الديكور الداخلي للأجنحة وتأثيره على استقطاب الزوار، موضحين أن الشركات تستعد لاستلام أماكنها بعد موافقة المشرفين العامين على عمل الأجنحة.