خسائر كبيرة بالأرواح والعتاد لجيش العدوان السعودي قبالة جيزان

جهينة نيوز

أعلن مصدر عسكري يمني مساء امس الاحد أن مجاهدي الجيش واللجان الشعبية كسروا زحفا كبيرا لعناصر الجيش السعودي على مواقع الجيش واللجان قبالة جيزان، اعقبه هجوم معاكس ضاعف من خسائر المرتزقة في الأرواح والعتاد.

وذكر المصدر العسكري أن "الزحف لمرتزقة العدوان استمر 4 ساعات وشارك فيه الطيران الحربي بأنواعه وتكبد قتلى وجرحى في صفوفهم".

ولفت المصدر الى ان عبوات ناسفة انفجرت بآليتين محملتين بالعناصر وانفجار عبوات أخرى بمجاميع آخرين خلال كسر الزحف غرب جبل النار.

وعقب انكسار الزحف شن مقاتلوا الجيش اليمني واللجان الشعبية عملية هجومية معاكسة واسعة على مواقع مرتزقة الجيش السعودي غرب جبل النار تم خلالها قتل وجرح العشرات منهم وإعطاب وتدمير آليتين .