تنفيذ 80% من أعمال مشروع محطة توليد كهرباء الرستن

جهينة نيوز

أكد المهندس محمد يوسف عاصي- مدير الشركة العامة للطرق والجسور أن مشروع محطة توليد كهرباء منطقة الرستن الذي يقوم فرع الشركة في اللاذقية بتنفيذ أعمال الشريحة الأولى له من حفر وردم وتم إنجاز مايقارب الـ 80% من الأعمال فيه خلال أقل من 25 يوماً من خلال زج عدد كبير من الآليات والعمل على نظام الورديات يومياً.

وبيّن عاصي نقلا عن صحيفة تشرين أن للشركة تجارب وبصمات في إعادة الإعمار من خلال عمليات ترحيل الأنقاض وفتح مسارب الطرق وهدم الأبنية المتضررة والخطرة في عدة مدن, ولاسيما في غوطة دمشق ودير الزور وحمص ومن أهم الأعمال التي نفذتها في هذا الميدان استيراد وتشغيل بواغر القضم وهي من أحدث التقنيات العالمية إذ تم شراء باغرين ووضعهما في العمل الميداني في أحياء حلب الشرقية وريف دمشق.

وأشار عاصي أيضاً إلى أن الشركة تعاقدت مؤخراً لشراء باغرين جديدين لتعزيز مساحة قضم المباني المتضررة وإزالة الأجزاء المتهدمة التي تشكل خطورة على المواطنين العائدين إلى أحيائهم ورفد محافظات ريف دمشق وحلب ودير الزور بثماني كسارات متنقلة لتدوير مخلفات الأنقاض تقوم على طحن تلك المخلفات ومن ثم إعادة تدويرها لتصبح مواد حصوية تستخدم في فرش الطرقات من جديد ما يوفر مئات الملايين من الليرات.