أسلوب جديد لانتقاء المشاركات الأفضل في معرض الباسل للإبداع

جهينة نيوز

كشف مدير حماية الملكية التجارية والصناعية في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك شفيق العزب أن عدد المشاركات في معرض الباسل بلغ أكثر من 386 مشاركة, بينما فاق عدد المشاركين 60 مشاركا,ً مشيراً إلى أن المعرض هذا العام يقام بالتعاون مع جمعية المخترعين السوريين وهيئة التميز والإبداع و الهيئة العليا للبحث العلمي والمؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية.

وأكد العزب حسبما نقلت صحيفة تشرين تميز المعرض هذا العام بمشاريعه المتنوعة والنوعية "صحيح أن عدد المشاركات هذا العام أقل من العام الماضي التي بلغت حينها 514 مشاركة، لكن تم في هذا العام سبر وفرز المشاريع لاصطفاء الأفضل فقط ولم تكن هنالك عشوائية في الانتقاء, فأغلب المشاريع من اختصاص الطاقة وغيرها".

وعن المشاركات أوضح العزب أنه تمت إقامة مسابقات قبل المعرض لاختيار أفضل المشاريع في اتحاد شبيبة الثورة, كما تم اختيار 15 مشاركة من رواد الطلائع الفائزين, وبلغت مشاركات محافظة طرطوس 30 مشاركة واتحاد شبيبة الثورة 25 مشاركة وجامعة السويداء مشاركة واحدة ومن جامعة البعث في حمص 20 مشاركة وجامعة تشرين 3 مشاركات, بينما بلغت البحوث الزراعية 8 مشاركات والجامعات الخاصة 15 مشاركة و«سيريتل» مشاركتين, ووصلت قائمة المشاركات الإفرادية والمؤسساتية المتنوعة في جميع المحافظات 92 مشاركة وبلغت مشاركات تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة 36 مشاركة ووزارة التربية بلغت مشاركاتها 32 وجامعة حلب 31 مشاركة والطلائع 15 مشاركة وجامعة دمشق 37 مشاركة ومشاركات العراق 6 مشاركات.

وعن جوائز المعرض أوضح العزب أن قيمة الجائزة الأولى مليونا ليرة مقسمة إلى 4 أقسام (500) ألف لكل قسم, بينما تبلغ قيمة الجائزة الثانية 900 ألف مقسمة الى 3 أقسام (300) ألف لكل قسم أما الجائزة الثالثة فتبلغ (600) ألف مقسمة الى 3 أقسام, (200) ألف لكل قسم.