الجيش العربي السوري يبدأ بتحرير مدينة خان شيخون من رجس الارهابيين

جهينة نيوز:

أفادت مصادر ميدانية لجهينة نيوز بأن القوات السورية بدأت بعملية تحرير مدينة خان شيخون من الجهة الغربية و سيطرت على حاجز الفقير غرب المدينة بحوالي 800 متر.

هذا و رصدت جهينة نيوز تنسيقيات الارهابيين حيث صدر امر عن ما يسمى "غرفة عمليات الفتح المبين" التي تقود معارك الارهابيين بمنع نشر اي معلومات عن المناطق المسيطر عليها في مدينة خان شيخون او المناطق التي دخلتها وحدات الجيش السوري, و ذلك لمنع انهيار معنويات الارهابيين و بشكل خاص في مناطق ما يسمى مثلث الموت الذي من المتوقع أن يصبح محاصر خلال الايام القادمة.

و يذكر أن مدينة خان شيخون تضم نسبة عالية جداً من المؤيدين للدولة السورية و تشكل غالبية الاهالي و قد تجلى ذلك خلال تأبين المدرّسة الشهيدة لميس النسر حيث كانت جنازتها أضخم جنازة شهدتها خان شيخون بعد أن إغتالتها يد الغدر هي و شقيقها لانها رفضت تدريس اي منهج سوى المنهاج السوري في مدرستها (مدرسة الحاج بكري) و زينت غرف الصفوف المدرسية بصور السيد الرئيس و اهانت قيادات من الجماعات الارهابية الى ان تم إغتيالها لتتحول جنازتها الى استفتاء أثبت أن الغالبية العظمى من الاهالي يقفون مع الدولة السورية رغم بطش و تهديد التنظيمات الارهابية.