أبراج الاثنين 19 آب مع سمر عمران

جهينة نيوز-خاص:

مولود ١٩/ ٨: متفاخر، يحب السلطة، وفي، ذو كبرياء وعزة نفس، مقاوم عقلاني غيور، مستقيم شهم طموح كريم، متعالي، امين صادق،،

فرصة لتقوية المواهب، الطريق مفتوح امام امكانياتك، عام لتعزيز العمل، ارتفاع ملحوظ بدخلك خلال الاشهر المقبلة الأشهر المتبقية من السنة، فكرة مشروع، دراسة خيارات، الحذر في التواقيع على اوراق العمل، انفراج ومصالحة، رحلة عمل

فرصة لتقوية المواهب، الطريق مفتوح امام امكانياتك، عام لتعزيز العمل، ارتفاع ملحوظ بدخلك خلال الاشهر المقبلة الأشهر المتبقية من السنة، فكرة مشروع، دراسة خيارات، الحذر في التواقيع على اوراق العمل، انفراج ومصالحة، رحلة عمل

الثور: احتمال تشكو من وعود بالخمول والاحباط، تشعر أن القدر يقف بوجهك، فلا تتحقق الامنيات ولا عجلة الزمن تتحرك، حاول ألا تعرض نفسك للارهاق وتسلح بالصبر، احتمال اي علاقة اجتماعية اليوم فيها عائق، حافظ على استقرارك وانتبه لعملك، ليكن عملك تحضيري وانتبه لصحتك وغذائك وتفتح صفحة جديدة غدا

الجوزاء: نشيط وتلتقي بالأصدقاء ويحمل لك دعم وحظ وانفراج واجتماعات مما يجعلك تنسى الهموم، ربما تكون بداية مهمة وفرصة سعيدة فاعرف كيف تستغلها، نهارك فيه فترات عظيمة وابداعية، تنشط روحك المرحة وتترك أثرا اينما ذهبت، يوم يساعدك على اوقاتك الممتعة، بوجود القمر ببرج الحمل إبداع فكري ونشاط ادبي واجتماعي

السرطان: تركز على عملك الاجتماعي ومكانتك، توظف اعمالك وتضبط طبعك المستفز وقلل من اصدار الاوامر حتى لا تندم على ما بنيته من جهود، تقوم باشياء تحبها، قد تقوم بعمل مع مسؤولين، او يطلبوك او نزلة اسواق او تعامل مع سلطة او تصليحات واعطال

الاسد: تركز على مشروع سفر او تخطط لتوسيع مجالات العمل، عامل الوقت لمصلحتك، يحمل لك نهارك لقاءات ومقابلات وتستطيع ان تقف وتعمق المعرفة، تتلقى خبر يخص اعمالك واوضاعك على السواء، ربما تقوم برحلة اينما ذهبت، سلم أمرك لله واتكل على رب العالمين، عمل كثير مع المعتقدات او استقبال وتوديع زوار

العذراء: مشغول بتعديل امورك المالية المشتركة، تحصل على موافقة، تفرح بانتصار على خصم او منازع، تسجل تطور لصالحك، الوضع يختلف اليوم، فواتير واستحقاقات وامر استشفائي، زيارة مريض او ان وضعك الصحي متعب، ادخال تحسين على امورك المالية

الميزان: لا بد ان تركز على الشراكة، تنجح بفرض وجهة نظرك اذا تعاملت بديبلوماسية، احتمال تتعرض لمشكلة او عرقلة، لا تتسرع، اليوم شائك وحساس يظهر فيه أقل خطأ، لا تراهن على شيء، اقترب الاجواء الرومنسية تساعدك، لا تنسى ان علاقاتك مع الشركاء لذا عززها

العقرب: عندك حيلة من كثر تراكم الاعمال، مشغول ومرهق ووقتك ضيق، حاول ان تاخذ نفسا طويلا واستنشق الهواء النقي، اليوم اختبار لمؤهلاتك ما عليك الا ان تقوم بعملك وتقوم بالمهم وتتفادى الاغلاط، اطلب مهلة او مساعدة، انتظر يوم مشرق حتى تعبر عن نفسك، اطلب المساعدة بسبب العمل الكثير بمحيطك

القوس: محظوظ وجيد ومنتج وفعال نهارك، يحمل لك مزيد من الطموحات ومندفع للتقدم باتجاه القمة. جبار بعزيمتك ومنافستك لذا لتكن عزيمتك ايجابية، تتلقى موجة جديدة من الاخبار والبدايات الجديدة، للبعض سماع اخبار جيدة من اطفال وللبعض اخبار سارة عن اصدقاء يقيمون بعيدا، معارف جديدة

الجدي: مشغول بامور عائلية او خلاف وطي صفحة قديمة وفتح صفحة جديدة، يستحسن ان تخصص وقت لاعادة ترتيب المنزل، والتخلص من كل ما هو قديم ومكدس، حضر نفسك حتى تجدد الالفة وتقرب المسافة بينك وبين عائلتك وانتبه من غلطة او قرار بدون تفكير يكون عفوي او اعتباطي، قد يؤدي نهارك لازمة او توقيع، او تصليحات واعطال، تشعر انك تخصص وضع عائلي بامتياز

الدلو: يبدأ نهارك الجديد بجو من التفاؤل، معظم التأثيرات الفلكية تدور لصالحك وتصب في مسارك، تنشط بلقاءات والاتصالات وتحسم امرك، تنجز معاملات، نهار جيد لتحل، خلاف او ازمة على صعيد اخوة، خصص وقت ولا تترك الغيرة تسيطر عليك، انتبه حركة تواصل وسفر واتصالات ولقاءات ورحلة تقوم بها

الحوت: تترقب بعض الحظوظ المالية في المسائل المالية، زيادة بالدخل للبعض، قادر على دعم امورك بعمل اضافي، انفراج امور مالية بحاجة لان تراقب مصروفك، وتاخذ تدابير احتياطية، استرداد مبلغ من المال وتجد اشياء ضائعة