3 علامات على نقص فيتامين “ب 12”

جهينة نيوز:

يعد فيتامين ب 12 من أهم الفيتامينات التى يحتاجها جسم الإنسان، ومن أهم وظائفه مقاومة الشعور بالإرهاق وإنتاج حمض DNA، ونقص فيتامين بى 12 يمكن أن يؤدى لكثير من المشكلات أقلها الإصابة بالأنيميا (فقر الدم) والاضطراب ومشكلات فى الذاكرة.

وعلى الرغم من صعوبة الكشف عن أعراض نقص هذا الفيتامين فى الأوقات العادية، غير أنه من المهم للغاية اكتشاف نقص هذا النوع من الفيتامين مبكرا.

يقول جينى بودنهام خبير التغذية إن أول أعراض نقص فيتامين “ب 12” تتمثل فى وجود مرارة فى اللسان عند البلع، ويتمثل العرض الثانى فى وجود حالة خدر ووغز فى الذراعين والساقين، أما آخر الأعراض فهو شعور المرء بحالة خمول اكثر من المعتاد أو قصر النفس.

يذكر أن فيتامين ب 12 يوجد فى اللحوم والمنتجات الحيوانية وهو ما يكشف سبب معاناة الأفراد الذين لا يأكلون اللحوم من نقص هذا النوع من الفيتامين.