القبض على سيدة وضعت "حشيش" في سيارة زوجها وأبلغت الأمن

الأحد, 18 آب 2019 الساعة 22:20 | مجتمع, حوادث

القبض على سيدة وضعت

جهينة نيوز:

أوقف المدعي العام لأمن الدولة الأردني، سيدة كانت قد وضعت قطعة من "الحشيش" المخدر في مركبة زوجها وأبلغت عنه إدارة مكافحة المخدرات، بقصد الخلاص منه.

ونقلت صحيفة "الغد" الأردنية عن مصادر، أن السيدة أحضرت قطعة حشيش من أحد الأشخاص، لرغبتها التخلص من زوجها، حيث وضعتها تحت مقعد سيارته وأبلغت إدارة مكافحة المخدرات.

ووفقا للصحيفة، أُلقي القبض على الزوج في إحدى مناطق شرق العاصمة الأردنية عمان، كما تم ضبط قطعة الحشيش، وبالتحقيق معه ثبت، لدى إدارة مكافحة المخدرات الأردنية، أن الحادثة مدبرة وكيدية من قبل الزوجة".

وأوضحت الصحيفة، "تم استدعاء الزوجة، وبالتحقيق معها اعترفت أنها، وبالتنسيق مع أحد الأشخاص، دبرت لزوجها هذه المكيدة بقصد إدخاله السجن وبالتالي التخلص منه".


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