ناقلة النفط الإيرانية تبدأ بمغادرة مياه جبل طارق

جهينة نيوز:

بدأت ناقلة النفط الإيرانية التي أفرجت عنها سلطات جبل طارق مؤخرا، بمغادرة المياه الإقليمية لمنطقة جبل طارق المتمتعة بحكم ذاتي وتابعة للتاج البريطاني.

وذكرت "RT" ان السفينة "غريس 1" كانت ترفع العلم البنمي عند احتجازها، ولتمكينها من مواصلة إبحارها تمت تسميتها بـ "أدريان دريا" ورفع عليها العلم الايراني الذي شوهد الأحد مرفرفا على متنها.

واعترضت سلطات جبل طارق في الرابع من يوليو الناقلة، بموجب عقوبات الاتحاد الأوروبي على الشعب السوري، للاشتباه بأنها كانت تنقل نفطا إلى للمواطنيين السوريين.

وسمحت السلطات الخميس للناقلة بالمغادرة، معلنة أن طهران تعدهت بعدم تسليم حمولتها البالغة 2,1 مليون برميل نفط إلى سوريا, فيما نفت ايران تقديم اي تعهد بخصوص حمولة السفينة التي من المرجح ان تفرغ حمولتها لسفن صغيرة شرق المتوسط بكون الموانيء السورية غير قادرة على استيعابها.