مدير مؤسسة الأقطان: رفع سعر كيلو القطن المحبوب يشجع المزارعين على تسليم محصولهم للمؤسسة

جهينة نيوز:

أكد المدير العام للمؤسسة العامة لحلج وتسويق الاقطان زاهر العتال أن موافقة رئاسة مجلس الوزراء على مقترح اللجنة الاقتصادية المتضمن رفع سعر شراء الكيلوغرام الواحد من محصول القطن المحبوب من الفلاحين لموسم عام /2019/ الى /360/ ليرة ستسهم بتقديم عائد جيد للفلاحين المنتجين واستمرارهم بزراعة القطن.

وأشار العتال في تصريح الى انه بموجب السعر الجديد تم رفع سعر الكيلوغرام الواحد /10/ ليرات عن موسم العام الماضي ما يشجع مزارعي القطن على تسليم محصولهم الى المؤسسة وتأمين أكبر قدر ممكن من الكميات لاستمرارية تأمين جبهات عمل لمؤسسة الأقطان وتوفير احتياجات جهات القطاع العام والخاص من مادتي القطن المحلوج الى شركات الغزل والبذور الى شركات الزيوت.

وستقوم وزارة المالية بحسب الموافقة بدعم المؤسسة العامة لحلج وتسويق الاقطان بمبلغ قدره /60/ ليرة عن كل كيلوغرام قطن محبوب تم استلامه من الفلاحين لموسم عام 2019 وبهذا الصدد يشير مدير عام المؤسسة لإلى ان هذا الدعم سيسهم ايجابا في خفض كلف مدخلات الانتاج على المزارعين ومخرجات انتاج المؤسسة وزيادة تنافسية منتجاتها في السوق المحلية وتوجيه الدعم الحكومي بالشكل الامثل والعادل لمراعاة ارتفاع تكاليف الانتاج بسبب زيادة أجور العمل الآلى واليدوي نتيجة زيادة المساحات المزروعة وارتفاع أسعار بذار القطن.