ايران: تصريحات الأمريكيين حول المنطقة الآمنة شمال شرق سوريا "استفزازية"

جهينة نيوز:

اكد المتحدث باسم الخارجية الايرانية سيد عباس موسوي، اليوم الاحد، ان التصريحات والتوافقات الأخيرة للمسؤولين الأمريكيين حول انشاء منطقة آمنة شمال شرق سوريا "استفزازية ومقلقة".

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأن سيد عباس موسوي قال في بيان له اليوم الاحد، ان هكذا اجراءات هي كسائر سلوكيات المسؤولين الامريكيين "مزعزعة للاستقرار" وهي بالاضافة الى التدخل في الشأن الداخلي السوري، من شأنها خلق الفوضى في المنطقة.

ونوه موسوي الى ان سلوك الامريكيين في شمال شرق سوريا يعتبر اعتداء صارخاً على السيادة القانونية ووحدة الاراضي السورية وخلافاً لمبادىء القانون الدولي وميثاق الامم المتحدة.

واكد المتحدث بإسم الخارجية الايرانية "من البديهي أنه سيكون من الممكن ازالة الهواجس الامنية على الحدود الشمالية لسوريا في اطار الاتفاقيات الثنائية مع دول الجوار وبمساعي حميدة، وليس هناك حاجة الى تدخل القوى الاجنبية".