الحرس الثوري: الافراج عن ناقلة النفط البريطانية رهن بقرار قضائي

جهينة نيوز:

قال قائد بحرية الحرس الثوري الادميرال علي رضا تنغسيري أن الافراج عن ناقلة النفط البريطانية المحتجزة في السواحل الايرانية رهن بقرار الجهاز القضائي ومنظمة الموانئ والملاحة الايرانية.

وقال تنغسيري، في تصريح ادلى به للصحفيين على هامش مراسم اليوم العالمي للملاحة اليوم الاحد، رداً على سؤال لصحفي حول الافراج عن ناقلة النفط البريطانية بعد الافراج عن ناقلة الايرانية آدریان دریا (غریس 1) في مضيق جبل طارق، إن ايقاف والافراج عن ناقلتي النفط لايرتبط أحدهما بالآخر.

وأضاف: إن انتهاك ناقلة النفط البريطانية للقوانين أمر مؤكد حيث انتهكت ثلاثة قوانين والتي ينبغي البت بها وإن الجهاز القضائي ومنظمة الموانئ والملاحة الايرانية هما أصحاب القرار في هذا الموضوع.