أجنحة الشام للطيران الناقل الرسمي لوفد السوريين الأرمن المشارك في #أولمبياد_عموم_الأرمن في #أرمينيا

الأحد, 18 آب 2019 الساعة 15:22 | شؤون محلية, أخبار محلية

أجنحة الشام للطيران الناقل الرسمي لوفد السوريين الأرمن المشارك في #أولمبياد_عموم_الأرمن في #أرمينيا

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