من هو الاكثر نجومية ليوناردو دي كابريو أم براد بيت برأي الأخير

جهينة نيوز:

أشاد النجم العالمي براد بيت بتجربته الفنية مع النجم العالمي أيضا ليوناردو ديكابريو في فيلم" ذات يوم في هوليوود" للمخرج كوانتين تارانتينو، والذي يعرض حالياً في السينمات، مؤكداً رغبته بتجديد هذا التعاون في عمل آخر.

وتحدث عن التجربة لـمجلة ok واصفا اياها بالممتعة مشيدا بقدرات دي كابريو خلال كواليس التصوير وقال عنها" نتشارك العديد من الأمور، بدأنا مسيرتنا الفنية في هوليوود في نفس التوقيت، ونمتلك الخبرات والمعارف ذاتها"، مؤكداً أن شهرتهما لم تشكل عائقاً أمام تعاونهما كما يعتقد البعض"

كما أشار براد بيت إلى رغبته في التعاون مجدداً مع دي كابريو لتجسيد أفلام الثنائي الكوميدي جيري لويس ودين مارتن