الصبّار: عناصر غذائيّة وفوائد صحيّة

جهينة نيوز:

يشتهر الصبّار باسم "التّين الشوكيّ". وتحتوي فاكهة "الصبّار" على سكّر الجلوكوز وسكّر الفركتوز إضافة إلى غناها بحامض الأسكوربيك، وزيت دهنيّ، ومادّة صمغيّة تُسمّى التراجاكانث، وأكسلات الكالسيوم. ونظراً لأهميته الغذائية، قدّمت اختصاصية التغذية جويل فرحة أبرز الفوائد الصحية لفاكهة الصبّار.

الفوائد الصحية

- يُعزّز عمل جهاز المناعة بسبب احتوائه على مُركّبات مُضادّة للأكسدة والالتهابات.

- يقوّي عمل الجهاز العصبيّ لاحتوائه على معادن وفيتامينات تُعزّز التّوازن الهرمونيّ.

- يخفّض مُستويات الكولسترول والدّهون الثُلاثيّة في الدّم لغناه بالألياف.

- يُحافظ على الكبد بسبب احتوائه على مُركّبات الفلافونويد المُضادّة للأكسدة.

- يخفّض مستويات السكّر في الدّم بسبب انخفاض مُحتواه من الكربوهيدرات، كما يحتوي على الألياف الغذائيّة والبكتين.

- يُساعد على خسارة الوزن بطريقة غير مُباشرة لغناه بالألياف الغذائيّة التي تُعطِي شعوراً بالشّبع.

- يُقوّي الشَّعر بسبب احتوائه على الأحماض الأمينيّة، والبروتينات، والحديد.

القيمة الغذائية للصباّر

يحتوي كل 100 غرام من نبات الصبّار على:

41 سعرة حرارية.

87 غراماً من الماء.

56 ميلغراماً من الكالسيوم.

3.6 غرامات من الألياف.

220 ميلغراماً من البوتاسيوم.

85 ميلغراماً من الماغنسيوم.