بعد وفاة والده حكم بالسجن لمدة شهر على احمد الفيشاوي فما هي الاسباب؟

جهينة نيوز:

قضت محكمة أسرة الخليفة، إحدى محاكم الأسرة المصرية، بحبس الفنان أحمد الفيشاوي، لمدة شهر، وذلك لامتناعه عن سداد متجمد نفقة ابنته لينا من طليقته هند الحناوي.

وأقام المحامي شعبان سعيد وكيلاً عن هند الحناوي، الدعوى المقيدة برقم 86 سنة 2019 أسرة الخليفة، بمتجمد نفقة ضد طليقها أحمد الفيشاوي.

وقال في بيان، أنّ الفيشاوي امتنع عن سداد النفقة المقررة لمصلحة ابنته لينا والمقدرة بـ234 ألفاً و600 جنيه مصري، والصادر بها حكم قضائي واجب النفاذ.

وأكد أنّ الحكم الصادر ضد الفيشاوي نهائي، بات واجب النفاذ ولا يجوز الطعن عليه، وأنه في حال القبض عليه، سيكون ملزماً بتنفيذ الحكم الصادر ضده، أو دفع متجمد النفقة لابنته.

أما من جانب الفيشاوي، فقد نشر صوراً له في "إنستغرام" برفقة زوجته ندى كامل، والفنانة غادة عبدالرازق، على متن طائرة في طريقه إلى القاهرة.

وعلق قائلاً: "في طريقي عائداً إلى مصر، وأعدكم بالعمل عشر مرات أكثر من ذي قبل، لأحافظ على تراث والدي"، مضيفاً: "أشعر بالقوة والجاهزية مع دعم زوجتي لي، انتقلوا يساراً لتشاهدوا من كان معي خلال الرحلة