جزّار مصري يعذب كلبا عض ابنته ويسحله أمام المارة

جهينة نيوز:

تلقّى أمن منطقة الشرقية في مصر، بلاغاً يفيد قيام جزّار بتعذيب كلب وسحله أمام المواطنين بمنطقة "العصلوجي"، لتؤكد التحرّيات صحة الواقعة ويتم ضبط المتهم وبدء التحقيق معه.

وقد نال الجزّار المصري انتقادات عنيفة خلال الساعات الماضية، بعدما قبضت قوات الأمن عليه بتهمة تعذيب كلب وتقطيع جسده بواسطة سكين، قبل أن يسحله ويربطه في دراجة بخارية، ويجره في شوارع المنطقة التي يسكن فيها بمحافظة الشرقية ويسحله أمام المواطنين، وذلك بسبب خوف ابنته منه.

وتجرّد الجزار المصري الذي يدعى مجدي ع. ال. المعروف بمجدي الدكر من كلّ مشاعر الإنسانية، بعدما سحل الكلب وعذّبه وقطّع جسده بواسطة سكين في الطريق العام أمام المارة، قبل أن يجرّه بواسطة دراجة بخارية، ليشتهر الأمر بعد تداول مقطع فيديو يُظهر الواقعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لينتهي بالقبض عليه والتحقيق معه أمام النيابة العامة.

فيما دافع الجزّار عن نفسه خلال التحقيقات بأنّ الكلب مسعور وعقر ابنته مرتين، كما أكّد والده أنّ ما تم ترويجه وتداوله على مواقع التواصل بشأن الواقعة به كثير من التهويل، نافياً إقدام ابنه على تعذيب الكلب وسحله بدراجة نارية، مؤكداً أنّ الكلب من ضمن الكلاب التي توجد في المزرعة الخاصة بهم لحماية الماشية، وطارد عدداً من الأولاد، ما دفع ابنه للتدخّل لمحاولة إنقاذهم، وقذف الكلب بطابة، بهدف إيقافه إلا أنها أصابته في رأسه، مشيراً إلى أنّ أحد الأشخاص استغل الموقف وروَّج لتعذيب ابنه للكلب.

وكانت الواقعة لاقت ردود أفعال غاضبة بعد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بفيديو قالوا إنه لجزار عذَّب كلباً بالضرب والسحل في قرية العصلوجي بمركز الزقازيق، قبل أن يقوم موثّق الفيديو بحذفه، كما توجّه فريق من الشرطة رفقة آخر لإنقاذ الحيوان وتسلّموا الكلب، من أجل تلقّي العلاج اللازم