فنان تركي يثير حالة هستيرية في إيطاليا أثناء لقائه بالجمهور

جهينة نيوز:

أثار الممثل التركي جان يمان حالة من الهيستيريا أثناء استقباله في إيطاليا حيث موجوداً في مدينة نابولي، وتجمهر الناس أمام الفندق الذي يقيم فيه، مما تسبّب بازدحام وتدافع شديدين.

وأطلّ يمان على الجمهور من شرفة الغرفة، ليعلو الصراخ والهتاف ترحيباً بالممثل الذي يبدو أنّ شهرته اجتاحت إيطاليا

ونشر يمان مقطع فيديو له عبر "إنستغرام"، وشكر الجمهور الكبير الذي احتشد من أجله، وعبّر عن امتنانه لكونه محبوباً إلى هذه الدرجة في إيطاليا.

يذكر أن يمان درس المحاما ولكنه انضم لعالم الفن عندما انضم لفرقة مسرحية، رغم أن التمثيل لم يكن موهبته الأولى لكنه أحبها وقرر الحصول على تدريبا فيه، أول أعماله الفنية لم يكن دورا كبيرا لكنه حصل على اهتمام الجمهور والمنتجين منذ ذلك الوقت ، وبسبب هذا المسلسل اضطر لفقد أكثر من 6 كيلو جرام من وزنه لكي يزيل أكتافه العريضة وغير من شكله كثيرا ليتناسب مع عمله كممثل، بدأ الاهتمام بدراسة التمثيل بجانب تغير ملحوظا في شكله وحجمه ليتناسب مع الدور، من أعماله المعروفة" الطائر المبكر"