جونسون لفرنسا وألمانيا: برلمان بريطاينا لا يمكنه إيقاف "بريكست"

جهينة نيوز:

أكدت وسائل إعلام إنجليزية امس السبت أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون سيبلغ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، بأن البرلمان البريطاني لا يمكنه وقف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقالت صحيفة "ذا تليغراف" "هذا الأسبوع سيسافر جونسون إلى ألمانيا وفرنسا ليؤكد لكل من الرئيس إيمانويل ماكرون، والمستشارة أنغيلا ميركل، بأن البرلمان البريطاني لا يستطيع إيقاف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي".

وأضافت الصحيفة "من المتوقع أن يخبرهم جونسون أن أمامهم شهرين للموافقة على صفقة مقبولة لدى الحكومة والبرلمان، والتي بدونها ستخرج المملكة المتحدة دون اتفاق على عيد الهالوين".

ويعود أعضاء البرلمان من عطلتهم الصيفية في الثالث من أيلول، وسيدخلون في معركة فيما يتعلق بالخروج من الاتحاد من شأنها أن تحدد مصير خامس أكبر اقتصاد في العالم.

وخاض جونسون حملته الانتخابية على أساس الخروج من الاتحاد الأوروبي، وأكد على انسحاب بريطانيا من التكتل في موعد غايته نهاية تشرين الأول، مما دفع السياسيين من مختلف الأطياف لمحاولة إثنائه.

وقال جونسون في وقت سابق، إن من يحاولون منع بريكست ضالعون في "نوع مروع من التواطؤ"، وذلك بعدما قال وزير المالية السابق فيليب هاموند إن البرلمان سيمنع الخروج دون اتفاق وإن على الحكومة أن تحترم ذلك.