الجيش السوري يوسع سيطرته في محيط خان شيخون بريف إدلب

جهينة نيوز:

واصل الجيش السوري، عملياته ضد تجمعات ومراكز انتشار الإرهابيين، في ريف إدلب الجنوبي، ووسع نطاق سيطرته في محيط مدينة خان شيخون الاستراتيجية.

و فرضت وحدات من الجيش سيطرتها على مزارع خان شيخون الشمالية الغربية و تل النار بريف إدلب الجنوبي.

وقالت وكالة "سانا"، إن وحدات من الجيش خاضت خلال اليومين الماضيين اشتباكات عنيفة مع الإرهابيين من "جبهة النصرة"، على اتجاه قرية مدايا شمال غرب مدينة خان شيخون، بعد سيطرتها على قرى عابدين وخربة عابدين وأم زيتون غرب المدينة.

وأضافت الوكالة، أن الاشتباكات أسفرت عن مقتل وإصابة عدد كبير من الإرهابيين، بينما لاذت مجموعات منهم بالفرار شمالا باتجاه مناطق انتشارهم في عمق ريف إدلب الجنوبي.