إسرائيل تزعم اغتيال أربعة مسلحين فلسطينيين حاولوا التسلل شمال قطاع غزة

جهينة نيوز:

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي ، ليلة الأحد، إنه قتل أفرادا من المقاومة الفلسطينية عند السياج الأمني شمال قطاع غزة زاعماً أنه "تم رصد عدد من المشتبه بهم مسلحين بالقرب من السياج في شمال قطاع غزة"، مشيراً إلى أن مروحية قتالية ودبابات تابعة للجيش الإسرائيلي أطلقت النار عليهم.

كما وأعلن الإعلام الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، أن الجيش، أحبط منذ قليل، محاول تسلل من شمال قطاع غزة، حيث حدد مرصد للجيش، أن خمس شخصيات وصفها بالـ"مشبوهة" اقتربت من السياج، أحدهم على الأقل مسلح.

كما ذكرت عدد من المواقع الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي يتعامل مع محاولة تسلل من شمال قطاع غزة، و تم تصفية 4 فلسطينيين على الأقل. .