أبراج الأحد 18 آب مع سمر عمران

جهينة نيوز-خاص

مولود ١٨/ ٨: صاحب شخصية قوية وحضور واضح، تملك احساس قوي بهدفك، لديك ميل الى الارستقراطية لكنك تتمتع بهبة الاحساس بالاخرين، انت شخص حساس ذو شخصية ساحرة، تنظر للحياة انها رحلة اكتشاف للذات وانت مصدر الهام، سنة تعطي دون حساب ، سنة نشاط، إعادة نظر بطريقة مختلفة لما يدور حولك حتى تستخلص العبر من أخطائك وأخطاء الغير، سنة تبادل مصالح شخصية، عمل مشترك يعود عليك بالفائدة او عمل اضافي

الحمل: فترة فيها تراجع، ربما تأخرت معاملاتك نتيجة عطل أو ظرف طارئ، لكن مع انتقال القمر إلى برجك تخرج من صمتك وتحكي بجرأة وتاخذ سلاح القوة وهو سلاح الصبر مما يساعدك، بعد الظهر تتسارع الاحداث لتلعب دور مهم بمحيطك، تنظم امورك وتستعيد طاقتك المتوفرة، استغل الفترة الايجابية للقمر على صعيد جسدي ونفسي

الثور: انت شخص شديد الذكاء وصاحب ضمير تتمتع بمقدار كبير من النزاهة والاستقامة مع صمودك في هذه الفترة بوجود القمر ببرج الحوت، صظاقات ولقاءات وبناء هذه الفترة في محيطك، تتعامل مع المحيط بطريقة جيدة، تعزز شعبيتك، بانتقال القمر للحمل تقف الى جانب الاصدقاء وتلبي دعوات وتفرح لحدث، بعد الظهر تشعر بالحزن والاحباط، تشكو من وضع صحي، مطلوب منك رؤية متعقلة لا تعرض نفسك لاي خلاف يظهر مساء انتبه منه، توفر على نفسك مشقة وتكسب احترام المحيطين بك، حاول ان ترفه عن نفسك ونم باكرا

الجوزاء: لديك عمل كثير في النهار، مركزك الاجتماعي وسمعتك الطيبة في دائرة الاهتمام لا سيما على صعيد عمل او علاقة مع زملاء او غرباء، المطلوب قليل من العقلانية والحذر، لا تضيع فرصة النجاح، وبانتقال القمر للحمل تنشط اجتماعيا وتتسلم دعوات موجهة لك من عمل او عائلة واصدقاء، تتطور معرفتك باصدقاء جدد حتى تصبح ثقة متبادلة

السرطان: امورك تتحسن نسبيا وتعالج اوضاعك بليونة حتى تحقق تقدم، خبر جيد ونجاح وتكون منفتح على كل شيء جديد، انت على أتم الجهوزية، بانتقال القمر للحمل كن منتبه من المتاعب، تهديدات لوضعك الاجتماعي، انتبه حتى تثبت جدارتك ومكانتك، خبر يخص الاعمال والغرباء او فرصة عمل جديدة

الاسد: تشعر انك على عتبة جديدة بحياتك واي خطوة تقدم عليها ستكون خطوة مهمة تربط الامس بالمستقبل وخاصة الامور المشتركة عائليا او قضايا قانونية او استشفاء او مرافقة مريض، بانتقال القمر لبرج الحمل في ساعات المساء انفراج وزوال الضغط الذي عانيت منه، كثف اتصالاتك حتى تبرهن عن قدرة تحليلية على سير الامور، امورك جيدة وبيع وشراء اذا كنت تاجر ستربح

العذراء: قادر على فهم الشريك واستيعابه، احساسك بالجمال دائما متطور، لذلك انسجم، بانتقال القمر للحمل مساء تتحسن الظروف نسبيا مطلوب منك ان تسمع آراء الآخرين حتى تناقش امر اداري او معاملات ادارية، امور مالية تتغير مساء، لا تترك ذيول سلبية للمساء،لديك حظ

الميزان: تهتم باشياء تشغل بالك، تعب جسدي ينال منك نتيجة ظروف مؤلمة مرت عليك مؤخرا او نتيجة خيبة أمل أصابتك، تراكم أعمال او متاعب بالعمل او مشاحنات مع محيطك، انتقال القمر للحمل تشعر بتقارب وجهات النظر والحكمة تقتضي ان تجد حلا يوافق الشركاء، اي تاخير او خيبة امل سببه القمر بالحمل

العقرب: يوم مناسب لجلسات رائعة، تعبر عن عواطفك بصورة طبيعية، لا تفوت عليك الحظوظ، تشعر بالتعب بانتقال القمر إلى الحمل، لا ترهق نفسك بعمل إضافي، استعن بالزملاء والاصدقاء قد تحتاج لاحد يقف لجانبك، خذ قسط من الراحة حتى تستعيد نشاطك

القوس: مشغول بمواضيع تهمك بمتاعب عائلية ومنزلية وتواجه ضغط مع احد من افراد عائلتك، تجنب الدخول بنقاش عقيم، لا تنقصك الموهبة حتى تعيش جميع الاحتمالات وتحلل المعطيات، مساء تطل على فرصة جديدة، معنوياتك ترتفع ، تنتظر التفاؤل مما يعكس على قدراتك لان طاقتك عالية، تعزز علاقتك مع اولاد، خبر مادي او معنوي

الجدي: نهار داعم حتى تحقق امنية وتحصل على ربح او مكاسب مهمة، حركة مستمرة نشطات زيارات ورسائل، اخبار للاتصالات والحركة، وللبعض يجتازون الامتحان بسهولة، مساء تلجأ لمنافسة او مواجهة مع احد من العائلة، كن هادئا مساء، تصليحات واعطال

الدلو: تنظم امورك المالية، فرصة مالية حتى تدفع فواتير او تنطلق بنجاحات في مجالات عديدة او هدايا او مكاسب، ركز على عواطفك وتكثر اتصالاتك، الوقت ملائم لك لتطلع على مجالات غير معروفة، بانتقال القمر للحمل فترة مثمرة وتجدد دائرة علاقاتك مع محيطك مع السفريات القصيرة

الحوت: تتمتع بالديناميكية والنشاط والحماسة، القمر ببرجك تقوم بخطوات جريئة وتسمع اخبار جيدة، مساء ينتقل القمر لبرج الحمل، تناقش موضوع مع احد من محيطك بخصوص وضع مالي او مكسب مالي او شيء في الطريق، مكاسب مالية تفكر فيها