جهينة نيوز:

وقع انفجار في العاصمة الأفغانية كابول، اليوم السبت 17 أغسطس / آب، واستهدف صالة أفراح، بينما لم تتضح تفاصيل أخرى عن المصابين.

ذكر مسؤولان حكوميان أفغانيان أن انفجارا وقع بالعاصمة كابول، مساء اليوم السبت، مع أنباء تفيد بوقوع ضحايا.

وأفاد نصرة رحيمي، متحدث وزارة الداخلية، عبر "تويتر" بوقوع انفجار داخل صالة أعراس في الدائرة السادسة بكابول، مضيفا: "حتى الآن لم تتضح طبيعة الانفجار، والقوات الأمنية وصلت إلى المكان".

فيما ذكر فاروق بشري، رئيس مركز الإعلام الحكومي بالوكالة، في بيان بورود أنباء عن وقوع ضحايا في الانفجار.

ولفت إلى أن سيارات الإسعاف تهرع إلى المنطقة، دون أن يذكر مزيدا من التفاصيل.

وتشهد أفغانستان، ارتفاعا ملحوظا في وتيرة أعمال العنف والمعارك بين القوات الأمنية وحركة طالبان، كما يشهد نشاطا ملحوظا من جانب تنظيم "داعش" الإرهابي.

سبوتنك