الرئيس الكوري كيم جونغ اون يقود إختبار لصاروخ مرعب - صور

السبت, 17 آب 2019 الساعة 23:21 | سياسة, عالمي

الرئيس الكوري كيم جونغ اون يقود إختبار لصاروخ مرعب - صور

جهينة نيوز:

قاد الرئيس الكوري كيم جونغ اون اختبار سلاح جديد صباح يوم الجمعة الفائت و ذلك بحسب ما افادت وسائل اعلام جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية.

و بحسب ما اعلنت وسائل الاعلام تم اطلاق صاروخ جديد من فئة جوتش بحضور الرئيس كيم و نجحت في الإختبار حيث اصاب الهدف بدقة.

و بحسب الصور التي نشرتها وسائل الاعلام الكورية بظهر ان الصاروخ عالي الدقة و قادر على ضرب اهداف صغيرة في البحر فيما تكشف لحظة الاطلاق ان الصاروخ نسبة للنيران التي يطلقها بانه على الارجح من الصواريخ التي سرعتها تتجاوز سرعة الصوت, و قد يكون فرط صوتي, و يتم اطلاقه من منصة متحركة تحمل صاروخين.


أخبار ذات صلة


أضف تعليق

تصنيفات الأخبار الرئيسية

  1. سياسة
  2. شؤون محلية
  3. مواقف واراء
  4. رياضة
  5. ثقافة وفن
  6. اقتصاد
  7. مجتمع
  8. منوعات
  9. تقارير خاصة
  10. كواليس
  11. اخبار الصحف
  12. منبر جهينة
  13. تكنولوجيا