الرئيس الكوري كيم جونغ اون يقود إختبار لصاروخ مرعب - صور

جهينة نيوز:

قاد الرئيس الكوري كيم جونغ اون اختبار سلاح جديد صباح يوم الجمعة الفائت و ذلك بحسب ما افادت وسائل اعلام جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية.

و بحسب ما اعلنت وسائل الاعلام تم اطلاق صاروخ جديد من فئة جوتش بحضور الرئيس كيم و نجحت في الإختبار حيث اصاب الهدف بدقة.

و بحسب الصور التي نشرتها وسائل الاعلام الكورية بظهر ان الصاروخ عالي الدقة و قادر على ضرب اهداف صغيرة في البحر فيما تكشف لحظة الاطلاق ان الصاروخ نسبة للنيران التي يطلقها بانه على الارجح من الصواريخ التي سرعتها تتجاوز سرعة الصوت, و قد يكون فرط صوتي, و يتم اطلاقه من منصة متحركة تحمل صاروخين.