السترات الصفراء للإسبوع الـ 40 يتظاهرون في انحاء فرنسا - فيديو

السبت, 17 آب 2019 الساعة 23:07 | سياسة, عالمي

جهينة نيوز:

40 اسبوع على انطلاق ناشطي السترات الصفراء في باريس لتعم المدن و المناطق الفرنسية و لم يتعب المحتجون رغم القمع العنيف الذي يتعرضون له من قبل اجهزة الامن الفرنسية بمختلف صنوفها.

مشاهد تقشعر لها الابدان تم نشرها خلال الاربعين اسبوع الفائتة وسط تجاهل منظمات حقوق الانسان و الاعلام الغربي, و تعتيم اعلامي فضلاً عن الكذب الاعلامي فيما يخص ما يحدث في فرنسا و رغم كل ذلك لم يتوقف ناشطوا السترات الصفراء على النزوال الى الشارع و مواجهة غازات و هراوات الامن بالاغاني و الشعارات التي ترفع مطالبهم التي وصلت الى دعوة ماكرون للرحيل بوصفه رئيس للاثرياء الفرنسيين و ليس لكل فرنسا.

و المشاهد اعلاه لحظة خروج الرتل الذي لا ينتهي لمحتجي السترات الصفراء في العاصمة الفرنسية باريس تحت المطر مع الاخذ بعين الاعتبار ان كافة المدن و المناطق الفرنسية شهدت احتجاجات مماثلة.


أخبار ذات صلة


اقرأ المزيد...
أضف تعليق

تصنيفات الأخبار الرئيسية

  1. سياسة
  2. شؤون محلية
  3. مواقف واراء
  4. رياضة
  5. ثقافة وفن
  6. اقتصاد
  7. مجتمع
  8. منوعات
  9. تقارير خاصة
  10. كواليس
  11. اخبار الصحف
  12. منبر جهينة
  13. تكنولوجيا