السترات الصفراء للإسبوع الـ 40 يتظاهرون في انحاء فرنسا - فيديو

جهينة نيوز:

40 اسبوع على انطلاق ناشطي السترات الصفراء في باريس لتعم المدن و المناطق الفرنسية و لم يتعب المحتجون رغم القمع العنيف الذي يتعرضون له من قبل اجهزة الامن الفرنسية بمختلف صنوفها.

مشاهد تقشعر لها الابدان تم نشرها خلال الاربعين اسبوع الفائتة وسط تجاهل منظمات حقوق الانسان و الاعلام الغربي, و تعتيم اعلامي فضلاً عن الكذب الاعلامي فيما يخص ما يحدث في فرنسا و رغم كل ذلك لم يتوقف ناشطوا السترات الصفراء على النزوال الى الشارع و مواجهة غازات و هراوات الامن بالاغاني و الشعارات التي ترفع مطالبهم التي وصلت الى دعوة ماكرون للرحيل بوصفه رئيس للاثرياء الفرنسيين و ليس لكل فرنسا.

و المشاهد اعلاه لحظة خروج الرتل الذي لا ينتهي لمحتجي السترات الصفراء في العاصمة الفرنسية باريس تحت المطر مع الاخذ بعين الاعتبار ان كافة المدن و المناطق الفرنسية شهدت احتجاجات مماثلة.