ريال مدريد يفتتح الدوري الإسباني بثلاثية فى شباك سيلتا فيغو

جهينة نيوز

حقق ريال مدريد، فوزا كبيرا على مضيفه فريق سيلتا فيغو، بنتيجة 3 - 1، فى المباراة التى جمعت الفريقين، مساء اليوم السبت على ملعب "بالايدوس"، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الإسباني

و سجل الهدف الأول المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، بعد مرور 12 دقيقة فقط على بداية المباراة، بعد متابعته لعرضية النجم الويلزى غاريث بيل.

وسجل النجم الألمانى تونى كروس هدف ريال مدريد الثانى، فى الدقيقة 61 من زمن اللقاء، من تصويبة صاروخية فشل حارس سيلتا فيغو فى التصدى لها.

وعزز لوكاس فاسكيز من تقدم الملكى، بالهدف الثالث فى الدقيقة 80، من جملة فنية رائعة، بدأت بالبرازيلى مارسيلو ثم بنزيما وانتهت بتسديدة فاسكيز.

وسجل لوسادا هدف سيلتا فيغو الوحيد بالدقيقة 91 من زمن المباراة.

وألغت خاصية تقنية الفيديو "فار"، هدف التعادل لفريق سيلتا فيفو، بالدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.