أطلق النار على عامل مطعم لانه تأخر بالطلبية ..!!

جهينة نيوز:

قتل نادل بأحد المطاعم شرق العاصمة باريس برصاص زبون بعدما تأخر النادل في تحضير الشطيرة (ساندويتش) التي طلبها.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن شهود أن الزبون أطلق النار من مسدس على نادل بأحد المطاعم بضاحية نوازي لو غرو، شرق العاصمة باريس بعدما تأخر في تحظير الشطيرة.

وقال شهود عيان أن" القاتل فقد أعصابه لأن شطيرته لم تجهز بسرعة كافية وهذا الأمر لم يرق له".

ولفظ النادل، الذي يبلغ من العمر 28 عاما، أنفاسه في مكان الحادث رغم محاولات الإنعاش التي باءت بالفشل.

وفر المسلح قبل أن تصل الشرطة إلى المكان لتباشر التحريات لتحديد هوية القاتل.