ليفربول يقتنص الفوز من أرض ساوثهامبتون في "البريميرليغ"

جهينة نيوز:

حقق فريق ليفربول فوزرا صعبا على مضيفه ساوثمبتون بهدفين لهدف السبت ضمن منافسات الجولة الثانية للدوري الإنكليزي الممتاز "البريميرليغ "

وسجل السنغالي ساديو ماني (45+1) والبرازيلي روبرتو فيرمينو (71) هدفي ليفربول، فيما سجل زميلهما السابق في النادي داني إينغس هدف ساوثمبتون الوحيد مستغلا خطأ فادحا من حارس ليفربول البديل أدريان.

ويملك ليفربول ست نقاط من مباراتين بعد فوزه 4-1 على نوريتش سيتي في الجولة الافتتاحية الأسبوع الماضي.

وفي مباريات أخرى، فاز نوريتش سيتي على ضيفه نيوكاسل يونايتد 3-1، وفاز بورنموث على مضيفه أستون فيلا 2-1، كما فاز إيفرتون على ضيفه واتفورد 1-0، وتعادل برايتون مع وست هام يونايتد 1-1.

وتختم مباريات السبت بلقاء قمة يجمع حامل اللقب مانشستر سيتي مع وصيف بطل أوروبا توتنهام هوتسبير على ملعب الاتحاد.