مصادرة أكثر من ٤٠٠ ألف حبة من الكبتاغون المخدر في ريف دمشق

جهينة نيوز:

ضبطت الجهات المختصة سيارة محملة بكميات كبيرة من المواد المخدرة “كبتاغون” في ريف دمشق.

وذكر مصدر في الجهات الأمنية المختصة أنه بناء على معلومات دقيقة ومتابعة أمنية ضبطت الجهات المختصة في ريف دمشق شاحنة كبيرة “براد” تحمل كميات من حبوب الكبتاغون المخدرة تقدر بأكثر من 400 ألف حبة داخل مخبأة سري كانت متجهة من المنطقة الوسطى إلى المنطقة الجنوبية مبيناً أنه تم إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص كانوا ضمن الشاحنة.

وأكد المصدر متابعة الجهات الأمنية المختصة ملاحقة بقية المطلوبين والأشخاص الذين يقومون بعمليات إدخال ونقل المواد المخدرة داخل الأراضي السورية.

ويجري العمل في مختلف المحافظات على مكافحة تهريب المخدرات والحد من انتشارها وملاحقة الأشخاص المتاجرين بها والمروجين لها حيث ألقت الجهات المختصة خلال الفترة الماضية القبض على عدد منهم ومصادرة ما بحوزتهم من المواد المخدرة وتقديمهم إلى القضاء.